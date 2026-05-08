Ηράκλειο: Συλλήψεις για κάνναβη

Συνελήφθησαν χθες (07.05.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο ημεδαποί (38χρονη και 49χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την 38χρονη, μεσημεριανές ώρες χθες (07.05.2026) πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί η ημεδαπή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους -565- γραμμαρίων το χρηματικό ποσό των -250- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντός οικίας εντοπίστηκε και ο 49χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -20- γραμμάρια κάνναβης και συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.