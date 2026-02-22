Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για το πολύνεκρο ναυάγιο

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι οι δύο νεαροί άντρες που φέρεται να είναι οι διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει το patris.gr πρόκειται για έναν 25χρονο από το Νότιο Σουδάν και έναν 19χρονο από το Σουδάν που συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση ναυαγίου και παράνομη είσοδος στη χώρα.

Υπενθυμίζεται όπως δήλωσαν οι διασωθέντες στην λέμβο επέβαιναν 50 άτομα και ξεκίνησαν τις βραδινές ώρες την 19.02.26 από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 4.000.000 λιρών Σουδάν και 220.000 γκίνε Αιγύπτου.