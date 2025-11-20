menu
Ηράκλειο: Στο επίκεντρο συνάντησης τα προβλήματα στο Εμπορικό Λιμάνι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τα μείζονα προβλήματα στο εμπορικό τμήμα του Λιμένος Ηρακλείου που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων, συζήτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, κ. Μηνάς Παπαδάκης.

Όπως αναφέρει αναλυτικότερα η σχετική ανακοίνωση «κατά τη συνάντηση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε στο τεχνικό ζήτημα που έχει προκύψει στον γερανό χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων (container crane), καθώς και στο συνολικό πλάνο συντήρησης και αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Παρουσιάστηκαν επίσης οι ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υποδομών του εμπορικού τμήματος του Λιμένα.

Ο κ. Καρκανάκης επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις αναμένουν άμεσες λύσεις, καθώς η οικονομική επιβάρυνσή τους είναι δυσβάστακτη και ζήτησε συνεχή ενημέρωση για την πορεία των προγραμματισμένων παρεμβάσεων.
Ο Οργανισμός Λιμένος παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της αναβάθμισης των υποδομών και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του εμπορικού λιμένα, μέσα από συστηματική συνεργασία με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της Κρήτης, ανέφερε ο κ. Παπαδάκης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διοργάνωση συνάντησης με τους χρήστες του Εμπορικού Λιμένα, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, να καταγραφούν αναλυτικότερα οι ανάγκες τους και να διαμορφωθούν κοινές προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

