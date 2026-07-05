Ηράκλειο: Στις φλόγες λεωφορείο κοντά στο αεροδρόμιο

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, νωρίς το πρωί της Κυριακής, όταν -άγνωστο πώς- εκδηλώθηκε φωτιά σε λεωφορείο μέσα στο πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” στο Ηράκλειο.

Όπως έγραψε το Cretalive, αμέσως στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε συναγερμός και στο σημείο μετέβησαν 20 υπάλληλοι με 10 οχήματα της υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από τις φλόγες καταστράφηκε ολοσχερώς το λεωφορείο και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε παρακείμενο προκάτ κτίσμα- αποθήκη με πάνελ.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, καθώς διερχόμενοι και κάτοικοι είδαν πυκνούς μαύρους καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο…

Μετά από περίπου μιάμιση ώρα, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά έσβησε, ωστόσο, στο σημείο παραμένουν τρία οχήματα, υπό τον φόβο αναζωπύρωσης.