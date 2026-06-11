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Ηράκλειο: Στις 19 και 20 Ιούνη το κεντρικό 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπ. Μπρεχτ: «”Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται!”… Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό», ξεκινάει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», με διήμερη στάση στο Ηράκλειο την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιούνη, στο Παγκρήτιο Στάδιο (Δυτικό Παρκινγκ).

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι Τομεακές Οργανώσεις Ηρακλείου της ΚΝΕ επιδιώκουν να συζητήσουν με εκατοντάδες νέους και νέες ότι ο προβληματισμός για όσα ζούμε, η ελπίδα και τα όνειρα για μια καλύτερη κοινωνία, η ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο, είναι επίκαιρα και ρεαλιστικά. Ο λαός και η νεολαία, με μπροστάρη το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να δώσουν με τη δράση τους την οριστική διέξοδο από το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Όσοι και όσες ανησυχούν με τις πυκνές πολεμικές εξελίξεις, εξοργίζονται με τα εγκλήματα που γεννά συνεχώς το σύστημα και το κράτος του κέρδους, αναρωτιούνται για το «τι πρέπει να κάνουμε», θα βρουν τις απαντήσεις στις πολύμορφες εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή.

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» ως θεσμός εδώ και πάνω από 50 χρόνια είναι μια “πολιτεία” πολιτισμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας, διάδοσης της πρωτοπόρας τέχνης. Αντανακλά την ηρωική πάλη του ΚΚΕ και της νεολαίας του μέσα στην ιστορία και τις στιγμές της πάλης του λαού μας που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για το μέλλον. Ιδιαίτερα φέτος πιάνουμε το κόκκινο νήμα και τιμάμε τους 200 εκτελεσμένους Κομμουνιστές της Καισαριανής, ερχόμαστε σε επαφή με την κορυφαία έκφραση της ταξικής πάλης στη χώρα μας στον 20ό αιώνα που σηματοδοτείται με την συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Το κύριο πρόγραμμα του 52ου Φεστιβάλ στο Ηράκλειο μέχρι στιγμής περιλαμβάνει:

Παρασκευή:
• Συναυλία με το μαθητικό συγκρότημα “Ρακένδυτοι”
• Stand up comedy “Κωμωδία της γειτονιάς” με τον Κώστα Μαλιάτση – Σάλα
• Μεγάλο Ικαριώτικο γλέντι με με τον Νίκο Φάκαρο & Musicaroi

Σάββατο:
• Πολιτική ομιλία από την Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
• Συναυλία με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί»
• Λαϊκό Γλέντι “Τρίτο Πρόγραμμα” στη μνήμη του Χρήστου Λιάτη, με τον Ηλία Κλαϊνο στον μπαγλαμά, Γιάννη Χαρκούτση στα κρουστά, Μαρία Κωτσάκη στο τραγούδι, Γρηγόρη Παλαβράκη στην κιθάρα και τον Διονύση Ζουρμπάνο με Νίκο Γιακουμη στο μπουζούκι.

Τις μέρες του Φεστιβάλ θα λειτουργεί έκθεση αφιερωμένη στα 80 Χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής, στέκια και γωνιές για τους μαθητές, τους φοιτητές, τους νέους εργαζόμενους και τους σπουδαστές από τις σχολές Κατάρτισης, όπως και “Γωνία” για τις γυναίκες με έκθεση με θέμα “Στον δρόμο του αγώνα για την γυναικεία χειραφέτηση χτίζονται ανυπότακτες προσωπικότητες”. Επίσης θα υπάρχει παιδότοπος, και χώρος για τις μικρότερες ηλικίες, καθώς θα λειτουργεί και κοκτέιλ μπαρ.
Στα στέκια την Παρασκευή θα ακολουθήσει:
Στο στέκι νέων εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τίτλο «Κρατάμε σφιχτά το κόκκινο νήμα των αλύγιστων  της τάξης μας! Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής.» όπου θα είναι αφιερωμένη στους 200 συντρόφους που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή το Μάη του 1944.
Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί από κοινού συζήτηση φοιτητών και μαθητών με τιτλο συζήτησης «Γνώρισε την ΚΝΕ – Ποιο είναι το νέο και επαναστατικό σήμερα;», με την Αφροδίτη Μπόμπολη, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.
Κάρτες ενίσχυσης του Φεστιβάλ διακινούνται από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ»

 

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