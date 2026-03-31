Ηράκλειο: Στην τελική ευθεία η αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη των Καμινίων

Στην τελική φάση περνάει έπειτα από δεκαετίες η αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη των Καμινίων, στην περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που ορίζεται από την παραλιακή Λ. Σ. Βενιζέλου (βόρεια), τις οδούς Κυβέλης – Ελευθέρνης – Αξού – Μαράντη – αδιάνοικτη οδό σχεδίου πόλης (ανατολικά), τη Λ. 62 Μαρτύρων (νότια) και τον ποταμό Γιόφυρο (δυτικά), μετά την ολοκλήρωση και του Β1 Σταδίου με την εξέταση των τελευταίων ενστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη καθώς με την εφαρμογή της μελέτης θα αναβαθμιστεί αισθητά η ποιότητα ζωής των κατοίκων μέσα από τον καθορισμό χρήσεων γης και τον ορισμό κοινόχρηστων ανοικτών χώρων.

Όπως έχει δηλώσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα με μια Μελέτη που αντιμετώπισε με πραγματισμό τα οικιστικά δεδομένα της περιοχής, ακριβώς έτσι ώστε να είναι εφαρμόσιμη, και από την άλλη πλευρά προβλέπει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ανάσες ελεύθερου χώρου. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε αναφερθεί επίσης στην υπεύθυνη και μεθοδική δουλειά που γίνεται από τα στελέχη της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπιστούν με τον πιο πρακτικό τρόπο τα ζητήματα των πολεοδομικών μελετών και μέσα από την κατάλληλη ιεράρχηση να υπάρξει αποτέλεσμα σε εύλογο χρόνο για μια σειρά μελετών. Όπως έγινε και με την αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη των Καμινίων.

Τη σχετική εισήγηση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 22/3 έκανε ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, μαζί με τον Προϊστάμενο Πολεοδομικών Μελετών Γιώργο Πολυχρονάκη, τον Ειδικό Σύμβουλο Γιώργο Φουρναράκη και την εκπρόσωπο του μελετητικού γραφείου Άννα Μπιτσακάκη.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη, επεσήμανε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει θέση αυτά τα θέματα σε ιδιαίτερη προτεραιότητα και έχει αποτελέσματα και τόνισε: «Ευχαριστώ όλους τους προκατόχους μου και τις Δημοτικές Αρχές, γιατί είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί το Δήμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν δύο δεκαετίες. Αυτό κάνει ακόμα πιο ιστορική και κρίσιμη τη χρονική αυτή στιγμή για την ολοκλήρωση της μελέτης για μια περιοχή που είναι οικοδομημένη, όμως χρειάζεται την οικοδομική τακτοποίηση για να ανασάνει και να οργανωθεί. Για να ενισχυθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών που αυτή τη στιγμή υστερεί σε πολλά σημεία».

Κατά την τοποθέτηση της η εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρίας Άννα Μπιτσακάκη, αναφέρθηκε στα 20 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και επεσήμανε ότι στην περιοχή μελέτης υπάρχουν 825 ακίνητα και 1.375 ιδιοκτησίες, δεδομένου ότι αρκετά ακίνητα βρίσκονται σε καθεστώς συνιδιοκτησίας.

Επόμενο βήμα, η ολοκλήρωση μέσα σε σύντομο διάστημα επί μέρους πολεοδομικών ζητημάτων στο Β2 Στάδιο, ώστε η αναθεωρημένη Πολεοδομική Μελέτη να κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για έλεγχο και στη συνέχεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την τελική έγκριση και την δημοσίευση της σε ΦΕΚ»