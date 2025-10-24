menu
24.8 C
Chania
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Ηράκλειο: Στη Μ. Βρετανία θα μεταφερθεί τον τρίχρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα το τρίχρονο κοριτσάκι που την περασμένη Τρίτη 14/10 εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που θα γίνει με ιδιωτική πτήση, ζήτησε η οικογένειά του. Η κατάσταση πάντως του 3 ετών παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία, εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά. Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα. Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα.

