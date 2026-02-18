menu
15.6 C
Chania
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη ληστεία σε βενζινάδικο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε εξέλιξη είναι το βράδυ της Τετάρτης οι έρευνες της Αστυνομίας για τη ληστεία που σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης σε πρατήριο υγρών καύσιμων στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι γύρω στις 22:05 το βράδυ, δύο νεαρά, όπως εκτιμάται, άτομα που φορούσαν γάντια και κουκούλες μετέβησαν στο βενζινάδικο την ώρα που έκλεινε. Για την ακρίβεια η πόρτα ήταν κλειδωμένο και ο ιδιοκτήτης καθόταν στο ταμείο. Οι δράστες υπό την απειλή ενός χοντρού κλαδιού από δέντρο, έσπευσαν την τζαμαρία και απέσπασαν από τον ιδιοκτήτη το ποσό των 200 ευρώ.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με τα πόδια, όπως και πήγαν με τα πόδια στο σημείο, ενώ διερευνάται αν είχαν κάποιο όχημα σε απόσταση.

Αστυνομικοί του Α.Τ Αρκαλοχωρίου μετέβησαν στον μετέβησαν της ληστείας και πήραν κατάθεση από τον παθόντα. Παράλληλα ελέγχουν κάμερες ασφαλείας, τόσο από το πρατήριο, όσο και από την ευρύτερη περιοχή για να βρουν επιπλέον στοιχεία για την ταυτότητα των δυο δραστών που θεωρείται και είναι άτομα νεαρής ηλικίας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum