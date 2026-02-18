Ηράκλειο: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη ληστεία σε βενζινάδικο

Σε εξέλιξη είναι το βράδυ της Τετάρτης οι έρευνες της Αστυνομίας για τη ληστεία που σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης σε πρατήριο υγρών καύσιμων στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι γύρω στις 22:05 το βράδυ, δύο νεαρά, όπως εκτιμάται, άτομα που φορούσαν γάντια και κουκούλες μετέβησαν στο βενζινάδικο την ώρα που έκλεινε. Για την ακρίβεια η πόρτα ήταν κλειδωμένο και ο ιδιοκτήτης καθόταν στο ταμείο. Οι δράστες υπό την απειλή ενός χοντρού κλαδιού από δέντρο, έσπευσαν την τζαμαρία και απέσπασαν από τον ιδιοκτήτη το ποσό των 200 ευρώ.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με τα πόδια, όπως και πήγαν με τα πόδια στο σημείο, ενώ διερευνάται αν είχαν κάποιο όχημα σε απόσταση.

Αστυνομικοί του Α.Τ Αρκαλοχωρίου μετέβησαν στον μετέβησαν της ληστείας και πήραν κατάθεση από τον παθόντα. Παράλληλα ελέγχουν κάμερες ασφαλείας, τόσο από το πρατήριο, όσο και από την ευρύτερη περιοχή για να βρουν επιπλέον στοιχεία για την ταυτότητα των δυο δραστών που θεωρείται και είναι άτομα νεαρής ηλικίας.