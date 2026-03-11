Ηράκλειο: Σε διαβούλευση νέα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται για 10 ημέρες τα κυκλοφοριακά ζητήματα του 1ου, για το 2026, πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας, μετά από σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται είναι η έγκριση του νέου δρομολογίου «Λιμάνι-Μεσσαμπελιές-Λιμάνι» του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, η τοποθέτηση οριοδεικτών σε τμήμα της Παραλιακής Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – αποκαταστάσεις ρυθμίσεων προτεραιότητας σε κόμβους κυκλικής κίνησης στο Ηράκλειο, επί της οδού Ιερολοχιτών και Ν. Σουκατζίδη και τοποθέτηση διαβάσεων πεζών για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ευτέρπης, περιμετρικά των οδών Κνωσσού – Καποδιστρίου – Ιωνίας – Γεωργίου Παπανδρέου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας καθώς και η μετακίνηση θέσης στάσης Λεωφορείων στην οδό Αβέρωφ.

Για ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πελαγία Χαιρέτη, στο email : hereti-p@heraklion.gr και στο τηλέφωνο 2813409886.

Η λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται στις 21/03/2026»