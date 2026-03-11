menu
16.4 C
Chania
Τετάρτη, 11 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Σε διαβούλευση νέα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται για 10 ημέρες τα κυκλοφοριακά ζητήματα του 1ου, για το 2026, πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας, μετά από σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται είναι η έγκριση του νέου δρομολογίου «Λιμάνι-Μεσσαμπελιές-Λιμάνι» του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, η τοποθέτηση οριοδεικτών σε τμήμα της Παραλιακής Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – αποκαταστάσεις ρυθμίσεων προτεραιότητας σε κόμβους κυκλικής κίνησης στο Ηράκλειο, επί της οδού Ιερολοχιτών και Ν. Σουκατζίδη και τοποθέτηση διαβάσεων πεζών για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ευτέρπης, περιμετρικά των οδών Κνωσσού – Καποδιστρίου – Ιωνίας – Γεωργίου Παπανδρέου για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας καθώς και η μετακίνηση θέσης στάσης Λεωφορείων στην οδό Αβέρωφ.

Για ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πελαγία Χαιρέτη, στο email : hereti-p@heraklion.gr και στο τηλέφωνο 2813409886.

Η λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται στις 21/03/2026»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum