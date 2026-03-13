Ηράκλειο: Προβολή του ντοκιμαντέρ «Η Καρδιά του Ταύρου»

Η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Ηρακλείου παρουσιάζει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 21:00, στον κινηματογράφο Βιτσέντζος Κορνάρος, το ντοκιμαντέρ «Η Καρδιά του Ταύρου» (2025) Σκηνοθεσία: Εύα Στεφανή | Παραγωγή: Onassis Culture | Ελλάδα

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η κάμερα της Εύας Στεφανή ακολουθεί τον Δημήτρη Παπαϊωάννου κατά τη διάρκεια της μακράς και επίπονης προετοιμασίας της χορευτικής παράστασης «Εγκάρσιος Προσανατολισμός», από τις πρόβες στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έως την περιοδεία της σε ευρωπαϊκές και διεθνείς σκηνές. Σε μια περίοδο αβεβαιότητας, μέσα στις συνθήκες του παγκόσμιου lockdown, η δημιουργική διαδικασία δοκιμάζεται από αναβολές, περιορισμούς και προσωπικές δοκιμασίες. Καθώς η παράσταση παίρνει σιγά σιγά μορφή, η κάμερα καταγράφει όχι μόνο την ένταση της καλλιτεχνικής εργασίας, αλλά και τις σιωπές, τις αμφιβολίες και τις μικρές στιγμές καθημερινότητας που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο.

Περισσότερο από ένα απλό χρονικό δημιουργίας, «Η Καρδιά του Ταύρου» μετατρέπεται σε ένα στοχαστικό κινηματογραφικό πορτρέτο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς. Με διακριτικότητα και τρυφερότητα, η Στεφανή πλησιάζει έναν καλλιτέχνη που αναζητά αδιάκοπα την τελειότητα, ισορροπώντας ανάμεσα στη δημιουργική έξαρση και τη γόνιμη αμφιβολία.

Μέσα από αναμνήσεις, προσωπικές εξομολογήσεις και εικόνες από τη σκηνή, το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί ταυτόχρονα την πορεία ενός οραματιστή καλλιτέχνη και την ιστορία ενηλικίωσης ενός μοναχικού αγοριού που βρήκε στην τέχνη τον τρόπο να μεταμορφώσει την εμπειρία σε εικόνα, σώμα και κίνηση. Ένα ευαίσθητο και πολυεπίπεδο φιλμ για την ίδια την πράξη της δημιουργίας και την ακατάπαυστη αναζήτηση της καλλιτεχνικής αλήθειας.

Το ντοκιμαντέρ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ της Εύας Στεφανή, σε παραγωγή Onassis Culture, προβάλλεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc.

📍 Info: Δευτέρα 16/03 | 21:00 | Βιτσέντζος Κορνάρος

Τιμές εισιτηρίων: 6€ (ολόκληρο), 3€ (φοιτητικό) και 1€ (ανέργων)

Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Ηρακλείου (ΝεΚΛΗ)

📍Κινηματογράφος Βιτσέντζος Κορνάρος (Μαλικούτη 18, Ηράκλειο)»