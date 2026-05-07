Ηράκλειο: Προβολή ταινίας Κώστα Νταντινάκη

Ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου «Λυχνοστάτης» σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης» και τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Ηρακλείου Κρήτης συνδιοργανώνουν την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Μέλι από άνθη της πέτρας», σε σκηνοθεσία Κώστα Νταντινάκη και πρωτότυπη μουσική Μύρωνα Γεπεσάκη, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στις 19:00, στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 2, ισόγειο).

Η ταινία παρουσιάζει τη ζωή του μελισσοκόμου και αγωνιστή Μανώλη Ζωάκη από τον Κρεβατά Βιάννου. Στη μαρτυρική Βιάννο, ένας 90χρονος μελισσοκόμος ζει σήμερα μακριά από τις αγαπημένες του κυψέλες, διατηρώντας άσβεστες τις παιδικές μνήμες της γερμανικής Κατοχής και της Αντίστασης.