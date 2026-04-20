Ηράκλειο: Προσυνέδριο ΝΔ παρουσία Μητσοτάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο Ηράκλειο, παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζεται το βράδυ της Δευτέρας ο προσυνεδριακός διάλογος στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Το προσυνέδριο της ΝΔ με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές», πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Candia Maris, με τη συμμετοχή υπουργών, βουλευτών των Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Οπως μεταδίδει ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, τις εργασίες του προσυνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

“Η μοίρα όσων πρωτοπορούν είναι να συναντούν την αντίδραση” σχολίασε με νόημα ο κ. Ρουσόπουλος, αναφερόμενος στην περίοδο όπου είχε ασκηθεί έντονη κριτική στον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας:
“Μια κυβέρνηση κρίνεται από τα αποτελέσματα. Αντιδράσεις πάντα θα υπάρχουν. Η αντιπολίτευση επενδύει στην ένταση ελπίζοντας σε πολιτικό όφελος. εκείνο που μετράει όμως είναι η ευθύνη: ποιος μπορεί να δώσει προοπτική στον τόπο. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια. Τα λάθη μας αποτελούν αντικείμενο προσυνεδριακου διαλόγου. Αποτιμώντας όσα κάναμε τα τελευταία επτά χρόνια, χαράσσουμε το μέλλον”΄

Στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε “ορόσημα” τα μεγάλα έργα. “Αναδεικνύουν τα μεγάλα μας πλεονέκτημα. Να καταστήσουμε την Κρήτη ναυαρχίδα καινοτομίας και ανάπτυξης” είπε ο Περιφερειάρχης και σημείωσε:
“Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με αταλαντευτη πίστη στις δυνατότητες μας, σύνθεση δυνάμεων και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων”
“Οι μυλόπετρες της ιστορίας γυρνούν κι εμείς δεν είμαστε αμέτοχοι. Η ανάπτυξη έρχεται με τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα”, υπογράμμισε ο κ. Αρναουτάκης.
Σημειώνεται ότι χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης.

“Τα μεγάλα έργα απαιτούν κοινωνική ειρήνη. Ο νέος ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο είναι game changers στην αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης” είπε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημαρκος (φωτογραφία πάνω).

Στο χαιρετισμό του ο κ. Κώστας Γιαννουλακης, πρόεδρος ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου, σημείωσε χαρακτηριστικά: “Με την παρουσία σας αποδείξατε ότι η Κρήτη είναι στο επίκεντρο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η ΝΔ έχει μια ηγεσία που δεν υπόσχεται, αλλά υλοποιεί. Τα μεγάλα έργα στην ΠΕ Ηρακλείου είναι ορατά σε όλους και όχι αφηρημένες έννοιες. Η ζωή των πολιτών αλλάζει προς το καλύτερο. Ο νότος της Κρήτης πρέπει να συνδεθεί με τα αναπτυξιακά οφέλη του τόπου”

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

