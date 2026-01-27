Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για το χασίς και την κοκαΐνη

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 27 ετών, που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, με στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για τις απολογίες τους.

Οπως μεταδίδει ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, η επιχείρηση είχε ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026, από το Τσαλικάκι Γαζίου, και ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσχεσαν σχεδόν 7 κιλά χασίς, περίπου μισό κιλό κοκαΐνης αλλά και 7.500 ευρώ σε μετρητά.