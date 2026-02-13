Ηράκλειο: Προφυλακισμένος για δολοφονία φέρεται να εμπλέκεται και σε επίθεση σε κρητικό επιχειρηματία

Ένας 29χρονος, ο οποίος είναι προφυλακισμένος ως υπόδικος για την μαφιόζικη εκτέλεση προσώπου που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, φέρεται να εμπλέκεται και στην επίθεση με βαριοπούλα κατά Κρητικού επιχειρηματία αλλά και του γιου του, τον Σεπτέμβριο του 2024, στο Ηράκλειο.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, το περιστατικό είχε δει τότε το φως της δημοσιότητας, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές οι ενέργειες που ακολούθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου αλλά και οι εξελίξεις που σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις. Η πιο πρόσφατη αφορά τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων σχετικά με γενετικό υλικό που ανιχνεύθηκε στο καπέλο ενός εκ των δύο δραστών, το οποίο έπεσε στον τόπο της επίθεσης.

Εκείνο το Σαββατιάτικο μεσημέρι, πατέρας και γιος, ηλικίας 57 και 29 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι διατηρούν εταιρεία με διανομές σε όλη την Κρήτη, κινούνταν στην περιοχή του Γιόφυρου. Κατά τη διαδρομή αντιλήφθηκαν ότι τους ακολουθούσε ένα λευκό επιβατηγό όχημα, το οποίο, όπως ανέφεραν, είχαν δει και νωρίτερα έξω από την επιχείρησή τους.

Πριν προλάβουν να αντιδράσουν, δύο άτομα πετάχτηκαν από το ύποπτο όχημα και άρχισαν να τους επιτίθενται με τα χέρια, ενώ ο ένας κρατούσε βαριοπούλα, με την οποία επιχείρησε να χτυπήσει έναν από τους δύο άνδρες. Το χτύπημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή και η βαριοπούλα κατέληξε στο πίσω δεξί μέρος του λευκού Peugeot τους.

Οι φωνές των παθόντων και η παρουσία διερχόμενων πολιτών φαίνεται πως απέτρεψαν τα χειρότερα. Οι δράστες επιβιβάστηκαν εκ νέου στο αυτοκίνητό τους και εξαφανίστηκαν.

Στις καταθέσεις τους, πατέρας και γιος δήλωσαν άγνοια ως προς την ταυτότητα των φυσικών αυτουργών. Ωστόσο, φέρονται να εξέφρασαν υποψίες για συγκεκριμένο πρόσωπο ως ηθικό αυτουργό, επικαλούμενοι σοβαρή αντιδικία αστικής φύσεως.

Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εστίασαν αρχικά στο υλικό από κάμερες ασφαλείας. Διαπιστώθηκε ότι η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος των δραστών δεν αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Η έρευνα οδήγησε στα Χανιά, καθώς προέκυψε ότι το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο και ότι τα δύο τελευταία ψηφία της πινακίδας είχαν παραποιηθεί με μαρκαδόρο. Το αυτοκίνητο είχε ενοικιαστεί από Χανιώτη με ποινικό παρελθόν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το ενοικιαζόμενο όχημα έφερε χτύπημα στο πίσω δεξί μέρος, αντίστοιχο με εκείνο που είχαν περιγράψει οι παθόντες από το πλήγμα της βαριοπούλας.

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, σχηματίστηκε και διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη δικογραφία σε βάρος του φερόμενου ηθικού αυτουργού, καθώς και του Χανιώτη που είχε ενοικιάσει το όχημα, ο οποίος φέρεται να αναγνωρίστηκε από τους παθόντες ως ένας εκ των δύο φυσικών αυτουργών.

Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της απλής σωματικής βλάβης, της πλαστογραφίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, το καπέλο που έπεσε από το κεφάλι ενός εκ των δραστών στον τόπο της επίθεσης εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για ανάλυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, στο καπέλο ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό που κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης φέρεται να ταυτοποιείται με το DNA 29χρονου Έλληνα, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για υπόθεση δολοφονίας που έχει απασχολήσει εκτενώς τα Ελληνικά ΜΜΕ.

Η εξέλιξη αυτή είναι πρόσφατη και αναμένεται να αξιολογηθεί αρμοδίως στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.