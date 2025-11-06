menu
20.4 C
Chania
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Προχωρούν τα έργα ανάπλασης της οδού Δελημάρκου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μια ακόμη αυτοψία στα έργα ανάπλασης της οδού Δελημάρκου και των γύρω δρόμων στην Αγία Τριάδα, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και τον επιβλέποντα του έργου Γιώργο Ταβερναράκη, την Τετάρτη 5/11.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Αλέξης Καλοκαιρινός είδε από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, καθώς και ένα νέο Ενετικό πατητήρι που ήρθε στο φως, το οποίο και αναμένεται να προστατευτεί και να αναδειχθεί σε συνεργασία και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Όπως διαπιστώθηκε, τα έργα προχωράνε κανονικά, αναδεικνύοντας και αναβαθμίζοντας τον κοινόχρηστο χώρο με ένα νέο δίκτυο πεζόδρομων, εξασφάλιση της δυνατότητας στάσης και κίνησης ατόμων μειωμένης κινητικότητας, ελεύθερης κίνησης και στάσης πεζών, δυνατότητα περιορισμένης προσπέλασης οχημάτων καθαριότητας και άμεσων αναγκών (πυροσβεστικής, ασθενοφόρου, κ.α.), υπογειοποίηση δικτύων φωτισμού, κρουνών πυρασφάλειας και απορροής ομβρίων, κ.α.
Υπενθυμίζεται ότι στο έργο ανάπλασης περιλαμβάνεται η πεζοδρόμηση της οδού Δελημάρκου (από την λ. Καλοκαιρινού έως το Μποδοσάκειο) και τμημάτων των οδών Ντενιδάκηδων (στο τμήμα που διασταυρώνεται με την Δελημάρκου), Δοϊράνης (προς τη Γιαμαλάκη) και Γαλάτειας Καζαντζάκη και Γοργολαΐνη. Αφορά μια έκταση περίπου 3.300 τ.μ. με τις παρεμβάσεις να αποσκοπούν στην αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αρχιτεκτονικού της αποθέματος. Παράλληλα, όπως έχει επισημάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συνδυάζεται με το μεγάλο έργο ανάπλασης του πυρήνα της Αγίας Τριάδας που είναι ενταγμένο στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για κίνηση πεζή και ήπιας κυκλοφορίας στο μεγαλύτερο και πιο νευραλγικό κομμάτι της Αγίας Τριάδας, αναβαθμίζοντας συνολικά την ιστορική γειτονιά.

Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είναι 1.263.155,51 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum