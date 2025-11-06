Ηράκλειο: Προχωρούν τα έργα ανάπλασης της οδού Δελημάρκου

Μια ακόμη αυτοψία στα έργα ανάπλασης της οδού Δελημάρκου και των γύρω δρόμων στην Αγία Τριάδα, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και τον επιβλέποντα του έργου Γιώργο Ταβερναράκη, την Τετάρτη 5/11.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Αλέξης Καλοκαιρινός είδε από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, καθώς και ένα νέο Ενετικό πατητήρι που ήρθε στο φως, το οποίο και αναμένεται να προστατευτεί και να αναδειχθεί σε συνεργασία και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Όπως διαπιστώθηκε, τα έργα προχωράνε κανονικά, αναδεικνύοντας και αναβαθμίζοντας τον κοινόχρηστο χώρο με ένα νέο δίκτυο πεζόδρομων, εξασφάλιση της δυνατότητας στάσης και κίνησης ατόμων μειωμένης κινητικότητας, ελεύθερης κίνησης και στάσης πεζών, δυνατότητα περιορισμένης προσπέλασης οχημάτων καθαριότητας και άμεσων αναγκών (πυροσβεστικής, ασθενοφόρου, κ.α.), υπογειοποίηση δικτύων φωτισμού, κρουνών πυρασφάλειας και απορροής ομβρίων, κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι στο έργο ανάπλασης περιλαμβάνεται η πεζοδρόμηση της οδού Δελημάρκου (από την λ. Καλοκαιρινού έως το Μποδοσάκειο) και τμημάτων των οδών Ντενιδάκηδων (στο τμήμα που διασταυρώνεται με την Δελημάρκου), Δοϊράνης (προς τη Γιαμαλάκη) και Γαλάτειας Καζαντζάκη και Γοργολαΐνη. Αφορά μια έκταση περίπου 3.300 τ.μ. με τις παρεμβάσεις να αποσκοπούν στην αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αρχιτεκτονικού της αποθέματος. Παράλληλα, όπως έχει επισημάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, συνδυάζεται με το μεγάλο έργο ανάπλασης του πυρήνα της Αγίας Τριάδας που είναι ενταγμένο στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για κίνηση πεζή και ήπιας κυκλοφορίας στο μεγαλύτερο και πιο νευραλγικό κομμάτι της Αγίας Τριάδας, αναβαθμίζοντας συνολικά την ιστορική γειτονιά.

Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, είναι 1.263.155,51 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026»