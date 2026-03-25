Ηράκλειο: «ΠιανΟραμα- Φεστιβάλ Πιάνου Μουσικών Σχολείων

Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου διοργανώνει για πρώτη φορά Φεστιβάλ με επίκεντρο το πιάνο και τη συμμετοχή Μουσικών Σχολείων από όλη την Ελλάδα.

Το «ΠιανΟραμα-Φεστιβάλ Πιάνου Μουσικών Σχολείων» θα πραγματοποιηθεί από 28-30 Μαρτίου 2026, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τη στήριξη της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων «Μίκης Θεοδωράκης» του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει masterclasses, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες μαθητών και καθηγητών, καθώς και ένα μικρό αφιέρωμα στη Ρίκα Δεληγιαννάκη.

Πιο συγκεκριμένα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3/2026: (Αρχάνες, Πεζά)

11.00-15.00:Βιωματικά εργαστήρια με τους προσκεκλημένους καθηγητές Δημήτρη Καρύδη, Ιωσήφ Βαλέτ, Τίτο Γουβέλη και Κωνσταντίνο Δεστούνη, στις Αρχάνες (Αίθουσα Παλαιάς Ηλεκτρικής και Συγκρότημα Δίας).

18.00: Εναρκτήρια συναυλία από τις μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου με έργα συνθετών κρητικής καταγωγής, στην αίθουσα του Δημαρχείου Αρχανών-Αστερουσίων στα Πεζά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026: (Αρχάνες)

10.00-16.00 Μasterclasses και βιωματικά εργαστήρια (Αρχάνες, Αίθουσα Παλαιάς Ηλεκτρικής και Συγκρότημα Δίας).