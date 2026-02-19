Ηράκλειο: Περιοδεία Συντυχάκη στο Λιμενικό Σώμα

Την αντίθεση του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό εξέφρασε μιλώντας σε λιμενικούς ο βουλευτής Ηρακλείου, Μαν. Συντυχάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής κλιμακίου της Κ.Ο Ηρακλείου του Κόμματος το οποίο πραγματοποίησε περιοδεία στα γραφεία του Λιμενικού Σώματος στο Ηράκλειο Κρήτης στα πλαίσια της πολιτικής δραστηριότητας για τις εξελίξεις στο προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα.

Το κλιμάκιο του κόμματος συζήτησε με τα στελέχη και τα μέλη του λιμενικού σώματος για τις πρόσφατες εξελίξεις με το τραγικό ναυάγιο στη Χίο και συνολικά τις πρόσφατες αντιδραστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το κλιμάκιο του ΚΚΕ ανέφερε ότι το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «προώθηση πολιτικών νομιμοποίησης μετανάστευσης» εντάσσεται στο απαράδεκτο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που στηρίζουν όλες οι αστικές δυνάμεις και έχει βασική προτεραιότητα την καταστολή και τον ενταφιασμό της Συνθήκης της Γενεύης για τα στοιχειώδη δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών».

Ο κ. Συντυχάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Μας είπαν ότι θέλουν να αντιμετωπίσουν την «παράνομη» μετανάστευση μέσω της ενίσχυσης της «νόμιμης» μετανάστευσης. Τώρα ετοιμάζονται για δύο προσωρινές – κλειστές δομές μεταναστών στην Κρήτη (μία Ηράκλειο και μία στα Χανιά), συνεχίζοντας τον απαράδεκτο διαχωρισμό σε εκείνους που έχουν ή δεν έχουν το προσφυγικό προφίλ (ή απέλαση ή φυλακή ή παραμονή και δουλειά στα εργασιακά κάτεργα).

Γι’ αυτό και λέμε, ότι τα όρια της «νομιμότητας», όπως και η διάκριση μεταξύ της προσφυγικής ή μεταναστευτικής ιδιότητας, κόβεται και ράβεται με τα δικά τους μέτρα και σταθμά που οι ίδιοι θεσπίζουν, ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Νομιμοποιούν την δράση ισχυρών κυκλωμάτων δουλεμπόρων-διακινητών, με το ίδιο το σάπιο αστικό κράτος να παίζει τον ρόλο του μεσάζοντα, μέσω των διακρατικών συμφωνιών, με στόχο τη διαλογή και το ανοιγοκλείσιμο της στρόφιγγας των ροών ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου».

Το κλιμάκιο του Κόμματος κάλεσε τα μέλη και τα στελέχη του λιμενικού σώματος «να δυναμώσουν μαζί με τον υπόλοιπο λαό την αλληλεγγύη σε όλα τα θύματα των πολέμων, στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Κρήτη. Να ενισχύσουν την πάλη απέναντι στο δηλητήριο του φασισμού- ρατσισμού».