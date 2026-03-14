Ηράκλειο: Πένθος για το αγγελούδι που έφυγε από τη ζωή

Σε παθολογικά αίτια φέρεται να αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος του μόλις 4 μηνών βρέφους, σε χωριό του δήμου Ηρακλείου.

Οπως μετέδωσε η ηρακλειώτικη ιστοσελίδα cretalive, δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας-νεκροτομής, ωστόσο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εικόνα θα έχουν οι αρμόδιες Αρχές όταν θα έχουν στη διάθεση τους τα αποτελέσματα των ιστολογικών-τοξικολογικών εξετάσεων.

Το άτυχο αγοράκι ήταν το 5ο παιδάκι της οικογένειας. Η 28χρονη μητέρα βρήκε το μωράκι χωρίς τις αισθήσεις του νωρίς το πρωί του Σαββάτου και σε κατάσταση σοκ φέρεται να το πήρε στην αγκαλιά της και να βγήκε στο δρόμο για βοήθεια. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Αστυνομία προκειμένου να διενεργήσει έρευνα από την πλευρά της για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.