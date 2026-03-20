Ηράκλειο: Παρουσιάζεται το βιβλίο του Αρη Χατζηστεφάνου – «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση στο internet»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Άρη Χατζηστεφάνου «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση στο internet», παρουσιάζεται σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 19:00 το απόγευμα, στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στην Ανδρόγεω στο Ηράκλειο.


Ο Άρης Χατζηστεφάνου έχει εργαστεί στο BBC World Service και σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως στην εφημερίδα Guardian. Ως ανταποκριτής έχει εργαστεί στο Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη, τη Γενεύη, το Τόκιο και τη Νέα Υόρκη και έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε δεκάδες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής.
Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνονται QR-codes που οδηγούν σε βίντεο, φωτογραφίες και podcasts με περισσότερες πηγές και παραδείγματα.
Στην παρουσίαση ο συγγραφέας του βιβλίου θα συζητήσει για όλα αυτά τα θέματα με τον δημοσιογράφο Μάριο Διονέλλη και το κοινό.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

