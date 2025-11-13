menu
20.6 C
Chania
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, 2025
Τοπικά

Ηράκλειο: Παροχή Α΄ Βοηθειών στον Τόπο του Συμβάντος

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία μια ακόμα εκπαιδευτική δράση Πρώτων Βοηθειών, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο “Βραχόκηπος” στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δράση υλοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή μαθητών και μαθητριών της Β΄ Λυκείου του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και των υπεύθυνων καθηγητριών τους Άννας Ευθυμίου, Ρένιας Μαργετουσάκη και Έλσας Παπαϊωάννου, που στήριξαν ενεργά την οργάνωση και την υλοποίηση της εκπαίδευσης.
Η επιμόρφωση των συμμετεχόντων περιελάβανε θεωρητικές γνώσεις διαχείρισης και παροχής Α΄ Βοηθειών σε έκτακτα περιστατικά υγείας όπως:
• Εγκαύματα
• Τραύματα και αιμορραγίες
• Αναφυλαξία
• Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (πνιγμονή)
• Θέση ανάνηψης
• Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
• Χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED)
Ακολούθησε πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων σε ρεαλιστικά σενάρια ΚΑΡΠΑ, θέσης ανάνηψης και χρήσης απινιδωτή, για την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων στο κοινό. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με ενεργό εμπλοκή από όλους τους παρευρισκόμενους.
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Βραχόκηπος”, τους μαθητές, τις καθηγήτριες και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της δράσης.
Το Πρόγραμμα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης «Παροχή Α΄ Βοηθειών στον Τόπο του Συμβάντος» συνεχίζονται σε όλη την Κρήτη, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ετοιμότητας των πολιτών και της προαγωγής της ασφάλειας και της υγείας των κοινοτήτων.
Οι φορείς και οι Σύλλογοι που επιθυμούν την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης στην περιοχή ευθύνης τους, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email: dimosiaygeia@hc-crete.gr
«Η γνώση σώζει ζωές!»»

