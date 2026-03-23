Ηράκλειο: Παρέμβαση προέδρου Επιμελητηρίου για τη δομή μεταναστών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλης Καρκανάκης.

Την ανάγκη επίσημης ενημέρωσης και ουσιαστικής διαβούλευσης σχετικά με τη φημολογούμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή Μαλάδων Ηρακλείου επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
κ. Θάνο Πλεύρη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης, τονίζοντας οτι η συγκεκριμένη περιοχή δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας.

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κ. Καρκανάκης αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του μεταναστευτικού ζητήματος και της απαιτούμενης ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπογραμμίζει ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ζώνη βιοτεχνικής συγκέντρωσης, με περιορισμένες υποδομές και ζητάει να ληφθούν υπόψιν οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.
Παράλληλα, ζητάει να διασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών φορέων σε κάθε στάδιο ενδεχόμενου σχεδιασμού και δημιουργίας δομής στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
Αναλυτικά, ο κ. Καρκανάκης αναφέρει στην επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, εκπροσωπώντας το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής, επιθυμεί να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του αναφορικά με τη φημολογούμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις και εύλογη ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούν με αυξανόμενη ένταση τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και επίσημη ενημέρωση για τον σχεδιασμό της Πολιτείας. Η έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων ως προς τη χωροθέτηση, τη δυναμικότητα και τη λειτουργία της εν λόγω δομής εντείνει το αίσθημα αβεβαιότητας και δυσπιστίας.
Είναι δεδομένο ότι η Κρήτη, και ειδικότερα ο Νομός Ηρακλείου, βρίσκεται αντιμέτωπος τους τελευταίους μήνες με αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τα νότια παράλια, γεγονός που δημιουργεί νέες και σύνθετες προκλήσεις. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του μεταναστευτικού ζητήματος και την ανάγκη για οργανωμένες, θεσμικές και ανθρωπιστικά επαρκείς λύσεις. Ωστόσο, η ενδεχόμενη χωροθέτηση δομής σε μία περιοχή με έντονη βιοτεχνική δραστηριότητα, σε άμεση εγγύτητα με ενεργούς και πολυπληθείς οικισμούς, και μάλιστα ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, εγείρει εύλογες ανησυχίες ως προς τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.
Ειδικότερα, το Επιμελητήριο Ηρακλείου θεωρεί ότι η περιοχή των Μαλάδων δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα της ως ζώνης βιοτεχνικής συγκέντρωσης, την εγγύτητά της με κατοικημένες περιοχές και τις ήδη υφιστάμενες πιέσεις στις τοπικές υποδομές. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχουν αξιόπιστες και ασφαλείς επιλογές χωροθέτησης, οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, χωρίς να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους ή επιβαρύνσεις για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τις υποδομές της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, καθίσταται απολύτως αναγκαίο οποιαδήποτε σχετική απόφαση να ληφθεί μέσα από έναν οργανωμένο, διαφανή και ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς φορείς. Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι πολίτες δεν εκφράζουν μια στείρα άρνηση, αλλά ζητούν τεκμηριωμένη ενημέρωση, σαφή στοιχεία και συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε:
• να προχωρήσετε άμεσα σε επίσημη και πλήρη ενημέρωση των τοπικών αρχών και φορέων σχετικά με το στάδιο σχεδιασμού και τα χαρακτηριστικά της εν λόγω πρωτοβουλίας,
• να διασφαλίσετε τη θεσμική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού,
• να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής και οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θεωρεί αυτονόητο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αιφνιδιασμοί ή αποφάσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και συμβολή σε έναν υπεύθυνο και ισορροπημένο σχεδιασμό, που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όσο και τις ευρύτερες προκλήσεις που συνδέονται με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

