Ηράκλειο: Ολοκλήρωση δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας και τη δυνατότητα έναρξης συγκομιδής σε όλες τις Τοπικές της Κοινότητες, εξαιρουμένης της Τοπικής Κοινότητας Πετροκεφαλίου του Δήμου Φαιστού, όπου η έναρξη της συγκομιδής μπορεί να ξεκινήσει στις 13/11/2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «δεδομένων των ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης και δράσης του εντόμου, συνιστάται η επίσπευση της συγκομιδής του ελαιόκαρπου, συμψηφίζοντας ωστόσο τις τοπικές καλλιεργητικές και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες με τα προσδοκώμενα οφέλη. Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη της συγκομιδής θα πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη το απαιτούμενο χρονικό όριο από τον τελευταίο ψεκασμό που διενεργήθηκε και από τους ίδιους τους παραγωγούς (βάσει του χρησιμοποιούμενου εντομοκτόνου). Η τήρηση του εν λόγω χρονικού ορίου είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο.
Σε ελαιώνες όπου η συγκομιδή θα γίνει πιο όψιμα, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την εξέλιξη του ελαιόκαρπου τους και εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα, να προχωρούν στις κατάλληλες φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις, πάντοτε σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους τους. Για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.
Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Ε.2077/11-9-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΕΗ46ΜΠ3Ζ-5ΨΣ) έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η εισφορά δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2025-2026 ορίζεται στα 0,03€ ανά κιλό ελαιολάδου. Αντίστοιχα, η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.
Επισημαίνεται τέλος εκ νέου ότι οι καλλιεργητές των Τοπικών Κοινοτήτων Διονυσίου – Παναγιάς, Στερνών και Σοκαρά του Δήμου Γόρτυνας καθώς και οι βιοκαλλιεργητές της ΠΕ Ηρακλείου δε θα πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας για τη φετινή περίοδο»

