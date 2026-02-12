menu
Chania
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, 2026
Αθλητικά

Ηράκλειο: Όλα έτοιμα για το FINAL 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης που πραγματοποιούνται από την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε Ο.Τ.Α. στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού ενόψει της φιλοξενίας των νέων μεγάλων διοργανώσεων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Αντιδήμαρχος Άθλησης & Αθλητισμού και Πρόεδρος της Α.Α.Η Γιάννης Τσαπάκης είδε από κοντά την πρόοδο των εργασιών που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς ενόψει και του FINAL8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών στο μπάσκετ που θα γίνει στην πόλη μας 17-21 Φεβρουαρίου. Μεταξύ των εργασιών που διεξάγονται είναι η τοποθέτηση νέων φωτιστικών τύπου led από την τεχνική υπηρεσία της Ανάπτυξης Αθλητισμού, η τοποθέτηση τουρνικέ για τη διευκόλυνση της ροής των φιλάθλων, ο καλλωπισμός του εξωτερικού χώρου με την κατάλληλη φροντίδα των υφιστάμενων φυτών και την τοποθέτηση νέων, καθώς και διάφορες εργασίες συντήρησης.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία επιλέγει σταθερά το Ηράκλειο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του για το Κύπελλο Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, ανέλαβε τα έξοδα συντήρησης του κεντρικού γηπέδου του ΚΓΝΑλ τοποθετώντας και νέα χρώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIBA.
Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των αγώνων μπάσκετ του FINAL8 το Ηράκλειο είναι έτοιμο να υποδεχτεί και να φιλοξενήσει με τις καλύτερες προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις του ομάδες και φιλάθλους»

