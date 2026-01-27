menu
Ηράκλειο: Οκτώ παιδιά φιλοξενούνται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο

Οκτώ ανήλικα παιδιά αναζητούν στέγη. Μέχρι να αποφασίσει η Πολιτεία για την τύχη τους, φιλοξενούνται από χθες στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Οπως μεταδίδει η Πατρίς, πρόκειται για την εξέλιξη μιας τραγικής υπόθεσης που αποκαλύφθηκε πριν από μερικούς μήνες στο Ηράκλειο, όταν, έπειτα από καταγγελίες γειτόνων, αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Α.Τ. προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων. Οι γονείς είναι ήδη προφυλακισμένοι.
Την ευθύνη προστασίας των παιδιών ανέλαβε από την πρώτη στιγμή ο πατέρας της προφυλακισμένης γυναίκας. Ο 66χρονος, που διέμενε μόνιμα στην Κύπρο, εγκατέλειψε τα πάντα και μετέβη στο Ηράκλειο προκειμένου να φροντίσει τα εγγόνια του.

Ωστόσο, από χθες βρίσκεται στα κρατητήρια, καθώς η ανήλικη εγγονή του τον κατήγγειλε ότι χτύπησε το τρίχρονο αδερφάκι της. Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται όταν ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία, αναφέροντας ότι η 15χρονη εγγονή του επιθυμεί να φύγει από το σπίτι και να μείνει με τη δεύτερη γιαγιά της. Συγκεκριμένα, η ανήλικη ήθελε να μεταβεί στο σπίτι της μητέρας του πατριού της, καθώς ο προφυλακισμένος άνδρας δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας.

