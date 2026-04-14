Ηράκλειο: Οι συγκάτοικοι καβγάδισαν και βγήκαν τα μαχαίρια

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στο Ηράκλειο, όταν δύο νεαροί αλλοδαποί, συνεπλάκησαν στη διάρκεια καβγά στο σπίτι όπου και διαμένουν.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, οι δύο συγκάτοικοι, 26 και 32 χρόνων αντίστοιχα, Παλαιστινιακής καταγωγής, είχαν έντονη διαφωνία μεταξύ τους, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια του καβγά οι δύο άνδρες αλληλοτραυματίστηκαν με το ίδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Λόγω της έντασης που προκλήθηκε για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα κρατητήρια όπου και συνελήφθησαν.