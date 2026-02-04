menu
Πολιτισμός

Ηράκλειο: Οι μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι “συνομιλούν” με τον χορό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Οι αξεπέραστες μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι συνομιλούν με την εκφραστικότητα της χορευτικής κίνησης σε μία ξεχωριστή βραδιά χορού, στην αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού» του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Ηρακλείου ερμηνεύει τη Sweet Suite του Νίκου Κυπουργού, ένα έργο – φόρο τιμής στον Μάνο Χατζιδάκι, βασισμένο σε μουσικά θέματά του από εννέα κινηματογραφικές ταινίες. Η μπαγκέτα του αρχιμουσικού Γιάννη Πρωτόπαπα δίνει πνοή σε διαχρονικά αγαπημένες μελωδίες, που παίρνουν σχήμα και μορφή επί σκηνής για να οδηγήσουν το κοινό σε ένα νοσταλγικό μουσικοχορευτικό ταξίδι, υπό την ευρηματική χορογραφική επιμέλεια της Μαρίας Κουσουνή.

Συντελεστές
• Χορογραφική επιμέλεια / Χορογραφίες: Μαρία Κουσουνή
• Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου (ΣΟΝΚΔΗ)
• Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Πρωτόπαπας

 Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 18€, 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 10€ και 8€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)
– Την ticketservices.gr, εδώ.
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

