Ηράκλειο: Ο Νίκος Μετζίνης στην Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία»

Η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» συνεχίζει τις συναντήσεις της στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant, με το βιβλίο «Εύφλεκτη πόλη» του Νίκου Μεντζίνη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με το ιστορικό Μυθιστόρημα «Εύφλεκτη Πόλη» από τις εκδόσεις «Ίτανος» θα ασχοληθεί η Λέσχη Ανάγνωση, την ερχόμενη Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 18:00 το απόγευμα.

Ο Νίκος Μετζίνης με καταγωγή από το Αίγιο, που όμως ζει μόνιμα στο Ηράκλειο, εργαζόταν ως δάσκαλος, με σημαντική συνδικαλιστική δράση. Ασχολείται με το γράψιμο, έχει βραβευθεί 5 φορές σε παγκρήτιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς διηγημάτων, αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο και είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του λογοτεχνικού περιοδικού «ΑΠΙΚΟ», που κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα.

Ο Νίκος Μετζίνης θα είναι στην Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία», στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant, την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 18:00»