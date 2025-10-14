Ηράκλειο: Ο Δ. Δουλουφάκης για το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων

«Καμία ανοχή στον σχεδιασμό για εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων – δεν θυσιάζουμε την υγεία μας για τα κέρδη τους. Δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχουν “γκρίζες ζώνες”.

Ή είσαι υπέρ της καύσης και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, ή είσαι υπέρ της υγείας του λαού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει “λίγη καύση”, όπως δεν υπάρχει “λίγος καρκίνος”» υποστηρίζει μεταξύ άλλων η “Λαϊκή Συσπείρωση” κι ο Δ. Δουλουφάκης στην τοποθέτησή του στη σχετική συνεδρίαση στο ΔΣ Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει αναλυτικά κι η σχετική ανακοίνωση:

«Η Δημοτική Αρχή, με τη στάση της και την εισήγησή της, δεν παίρνει καθαρή θέση καταδίκης της καύσης. Ενώ δηλώνει «αρνητική», αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να «ξανασυζητήσει» το θέμα αν αλλάξουν οι όροι. Μέχρι που διεκδικεί και μερίδιο από την πίτα. Αυτή η στάση είναι ουσιαστικά συνενοχή και κρατά πόρτες ανοιχτές για να περάσει το κυβερνητικό σχέδιο.

Η θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» είναι ξεκάθαρη:

Όχι στο εργοστάσιο καύσης, ούτε στο Ηράκλειο, ούτε πουθενά, ούτε τώρα, ούτε ποτέ!

Από τη στιγμή που τα απορρίμματα αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας, δεν μπορεί να υπάρξει διαχείριση προς όφελος του λαού.

Η καύση είναι η «λύση» που προωθείται για να συνεχίσουν να κερδίζουν οι έξι επιχειρηματικοί όμιλοι που μοιράζονται την πίτα των δισεκατομμυρίων, σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Το έδαφος για αυτήν την πολιτική στρώθηκε εδώ και χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον υποτιθέμενο «πράσινο» της μανδύα, είναι ο βασικός εμπνευστής και καθοδηγητής αυτής της στρατηγικής, που μετατρέπει τα απορρίμματα σε εμπόρευμα και τη διαχείρισή τους σε πεδίο επιχειρηματικής δράσης με την εμπλοκή των ιδιωτών.

Οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ , η μία μετά την άλλη, εφάρμοσαν αυτή την πολιτική με συνέπεια, υπογράφοντας και προωθώντας τα ίδια σχέδια που τώρα υποτίθεται «επαναξιολογούν».

Και οι τοπικές αρχές, σε Δήμους και Περιφέρεια που σήμερα κάνουν πως «πέφτουν από τα σύννεφα», είναι εξίσου συνυπεύθυνες: αποδέχονται τη στρατηγική της Ε.Ε., συμμετέχουν σε προγράμματα που ανοίγουν τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση και στην καύση, παριστάνουν τους «αντιστασιακούς» -βέβαια μόνο στα λόγια- ενώ είναι οι ίδιοι που θεωρούν ανάπτυξη τις επενδύσεις αυτών των επιχειρηματικών ομίλων .

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κάθε σχεδίου για εργοστάσιο καύσης.

Ο λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει από αυτούς που τον εξαπατούν.

Μπορεί και πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Να διεκδικήσει διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο τις ανάγκες του και όχι τα κέρδη των λίγων. Με ενίσχυση της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης, της διαλογής στην πηγή, της επαναχρησιμοποίησης των φυσικών πόρων.

Ή με τα κέρδη τους ή με τις ζωές μας».