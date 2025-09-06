Ηράκλειο: Ντεραπάρισε η μπετονέρια – εγκλωβισμός του οδηγού

Επιχείρηση των αρχών στήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, στο δρόμο από Χερσόνησο προς Καστέλι, για τον απεγκλωβισμό ενός οδηγού μπετονιέρας, η οποία, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί βγήκε από την πορεία της, ντεραπάρισε και έπεσε στο στηθαίο.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive, στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 12 υπαλλήλους, προκειμένου, με τη χρήση διασωστικής σειράς να απεγκλωβίσουν τον οδηγό και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.