Ηράκλειο: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο

Μία ακόμα τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης με θύμα έναν μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν κατά τις μεσημεριανές ώρες όταν ένας 61χρονος άνδρας την ώρα που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο Ηράκλειο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός τους με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στο οδόστρωμα.

Η πτώση του ήταν σφοδρή και είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες επιχείρησαν για αρκετή ώρα να επαναφέρουν τον άτυχο άνδρα στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία η οποία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος ενώ έχει προαναγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.