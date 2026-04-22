Ηράκλειο: Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε η 43χρονη Ελευθερία

Με τραγικό τρόπο έληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη τα ίχνη της οποίας είχαν χαθει το πρωί της Κυριακής καθώς βρέθηκε νεκρή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, η 43χρονη μητέρα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα του λευκού τζιπ με το οποίο είχε φύγει από τις Δαφνέςτο πρωί της Κυριακής. Το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρή από σφαίρα, λίγο πριν το χωριό της Αγία Βαρβάρας, στην περιοχή Βότυρος ή Πίτες της Γριάς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός της άτυχης Ελευθερίας βρισκόταν στο πίσω κάθισμα και ήταν σκεπασμένη με ένα χαλί.

Ήδη το σημείο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία ενώ αναμένεται ιατροδικαστής και η σήμανση.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές ήταν να συναντήθηκε ο 39χρονος με την 43χρονη Ελευθερία στην περιοχή του Αγίου Παντελεημόνα. Στη συνέχεια εκείνος έφυγε με την μηχανή, που είτε είχε ατύχημα είτε το σκηνοθέτησε, και πήγε στις Μαλάδες απ’ όπου πήρε ένα smart αυτοκίνητο.

Επέστρεψε στον Άγιο Παντελεήμονα, πήρε το αμάξι της και πήγε εκεί που βρέθηκε νεκρή η άτυχη Ελευθερία.

Στην συνέχεια οι πληροφορίες αναφέρον ότι με ταξί επέστρεψε σπίτι του.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr χθες το απόγευμα ο 39χρονος πρώην σύντροφός της έδωσε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στην περιοχή Ξερή Καρά, κοντά σε εξωκλήσι του χωριού όπου επισκέπτονταν συχνά με την 43χρονη Ελευθερία.

Ο άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού είχε τεθεί στο «κάδρο» των ερευνών μόλις το τελευταίο 24ωρο. Ειχε κληθεί να καταθέσει στην αστυνομία ενώ είχε προηγηθεί και έρευνα στο σπίτι του. Η αυτοκτονία του σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 43χρονη Ελευθερία έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

Λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, εστάλη από το κινητό της Ελευθερίας Γιακουμάκη στα παιδιά της που επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της το αυτοματοποιημένο μήνυμα «θα σε καλέσω αργότερα». Το συγκεκριμένο μήνυμα αποστέλλεται όταν ο κάτοχος του τηλεφώνου απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.

Δεν επικοινώνησε ξανά με τα παιδιά της και δεν επέστρεψε στο σπίτι της, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία σε συγγενείς και φίλους, οι οποίοι τονίζουν πως η Ρίτσα δεν θα άφηνε ποτέ τα παιδιά της χωρίς ενημέρωση.

«Θα γυρίσω σε δύο λεπτά»

«Φεύγω για λίγο και θα γυρίσω σε δύο λεπτά», ανέφερε η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη σε μια φίλη της που συνάντησε τυχαία στον δρόμο, στο χωριό Δαφνές, και από εκείνη τη στιγμή και μετά χάθηκαν τα ίχνη της.

Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, τη στιγμή που η 43χρονη βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της, ένα λευκό Honda HR-V του 2001, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.