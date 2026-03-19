Ηράκλειο: Νέες απάτες με δήθεν λογιστές

Δύο ακόμη περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν στο Ηράκλειο τις τελευταίες ώρες, με επιτήδειους να παριστάνουν τους λογιστές και να αποσπούν τραπεζικούς κωδικούς από ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι δράστες επικοινώνησαν με δύο γυναίκες, ηλικίας 33 και 26 ετών, καλώντας σε σταθερά τηλέφωνα και παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως λογιστές. Με το πρόσχημα διεκπεραίωσης οικονομικών εκκρεμοτήτων, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα να αποκαλύψουν τους προσωπικούς τους κωδικούς e-banking.

Αφού απέκτησαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, προχώρησαν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, αποσπώντας ποσά ύψους 1.500 και 930 ευρώ.

Οι αρχές διερευνούν τις υποθέσεις, ενώ υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κοινοποιούν ποτέ προσωπικούς τραπεζικούς κωδικούς, ακόμη και αν ο συνομιλητής εμφανίζεται ως επαγγελματίας ή εκπρόσωπος υπηρεσίας.