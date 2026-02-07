menu
Ηράκλειο: Μίνι θερμοκήπιο κάνναβης σε… σπίτι!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μίνι θερμοκήπιο κάνναβης φέρεται ότι είχε στο σπίτι του ένας 30χρονος ο οποίος συνελήφθη στο Ηράκλειο, στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Οι αστυνομικοί είδαν στο σπίτι του μια πλήρως εξοπλισμένη ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας όπου και φρόντιζε 10 δενδρύλλια.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται:

«Συνελήφθη, χθες (06.02.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 30χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, σήμερα (06.02.2026) το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε ο ημεδαπός και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

-2- κιλά και 423 γραμμάρια κάνναβης

-10- δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης

-1- σκηνή εσωτερικού χώρου υδροπονικής καλλιέργειας με πλήρη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ((Led φωτιστικά, λάμπες θερμότητας, υγρόμετρα, τροφοδοτικά, μετασχηματιστές κ.α.)

15 ml. έλαιο κάνναβης

σπόροι κάνναβης και διάφορα είδη καλλιέργειας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

