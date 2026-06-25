Ηράκλειο: Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη – Επι ποδός η Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης κοντά στον Αϊ Γιάννη Χωστό, κατά πληροφορίες σε επιχείρηση με χαρτικά.

Οπως μεταδίδει το cretalive.gr, για το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμός, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να σπεύδουν για την κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς,ωστόσο σε κοντινή απόσταση υπάρχουν κατοικίες αλλά και επιχειρήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται.

Πάντως πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή