Ηράκλειο: Μαθητής τραυματίστηκε στην πλάτη στις εξετάσεις για τα Ωνάσεια

Με το αριστερό… ξεκίνησαν οι εξετάσεις το πρωί της Κυριακής 26 Απριλίου στο Ηράκλειο για την εισαγωγή στα Ωνάσεια Σχολεία!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patris.gr, στο 7ο Γυμνάσιο στα Δειλινά όπου διεξάγεται η διαδικασία των εξετάσεων ένας μαθητής γλίστρησε, έπεσε και τραυματίστηκε στην πλάτη.

Ο ελαφρύς τραυματισμός του παιδιού προκάλεσε αναστάτωσε ενώ κλήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ και κινητή μονάδα μετέφερε τον μαθητή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Ο Διευθυντής του Σχολείου σύμφωνα με πληροφορίες έχει κληθεί για κατάθεση για το ατυχές περιστατικό στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

