Ηράκλειο: «Μαϊμού» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ εξαπάτησαν ηλικιωμένους

Δύο νέες απάτες απασχολούν τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν την Παρασκευή το απόγευμα όταν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ένας 80χρονος και μια 91χρονη δέχονται ένα τηλεφώνημα από μια γυναίκα που του παρουσιάστηκε ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ.

Η δήθεν υπάλληλους τους ανέφερε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους και υπάρχει ο κίνδυνος να αρπάξει φωτιά. Έτσι τους είπε να μαζέψουν ότι κοσμήματα και χρήματα είχαν στο σπίτι και να τα πάνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Οι δύο ηλικιωμένοι πείστηκαν από τα επιχειρήματα της δήθεν υπαλλήλου και ακολούθησαν κατά γράμμα όλες τις οδηγίες της.

Ο 80χρονος έβαλε σε μια σακούλα 400 ευρώ και κοσμήματα και η 91χρονη 150 ευρώ και κοσμήματα τα άφησαν στο σημείο που τους υπέδειξαν και πέρασε ένας άγνωστος άντρας και τα πήρε.

Λίγες ώρες αργότερα οι ηλικιωμένοι συνειδητοποίησαν ότι έπεσαν θύμα απάτης και κατήγγειλαν τα περιστατικά στην αστυνομία, άντρες της οποίας έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.