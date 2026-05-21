Ηράκλειο: Κυκλοφορούσε με μαχαίρι και κατσαβίδι

Με ένα μαχαίρι και με ένα κατσαβίδι κυκλοφορούσε σε περιοχή του Ηρακλείου ένας 24χρονος Ηρακλειώτης χθες το μεσημέρι.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, ο νεαρός άνδρας που είναι γνωστός στην περιοχή του έγινε αντιληπτός από περιοίκους, οι οποίοι και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 24χρονος στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και είχε φυλακιστεί για υπόθεση ναρκωτικών.

Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου που πήγαν στο σπίτι του, βρήκαν το μαχαίρι, όχι όμως και το κατσαβίδι, και προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού άνδρα.