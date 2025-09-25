menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Κλάπηκαν πιθάρια ηλίκιας άνω των 100 ετών από τον Θραψανό!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μία θλιβερή είδηση γνωστοποίησε το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, καθώς όπως έγινε γνωστό, άγνωτος/οι δράστης/ες έκλεψαν πιθάρια ηλικίας άνω των 100 ετών τα οποία μάλιστα ήταν επίσημα καταγεγραμμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού «με βαθιά θλίψη και αγανάκτηση σας ενημερώνουμε ότι σημειώθηκε κλοπή παραδοσιακών πιθαριών, ηλικίας άνω των 100 ετών, από το κτήριο του Τσαγκαρακη στο οποίο γίνονται εργασίες .
Τα αντικείμενα αυτά, καταγεγραμμένα επίσημα στο Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελούν σπάνια δείγματα της τοπικής μας κληρονομιάς και έχουν ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική αξία.
Η πράξη αυτή δεν αποτελεί μόνο προσβολή προς τον Σύλλογό μας, αλλά και πλήγμα για τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική μας ταυτότητα.
Έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού, και βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα.
Καλούμε κάθε συμπολίτη που ενδεχομένως γνωρίζει ή παρατήρησε οτιδήποτε σχετικό, να επικοινωνήσει άμεσα με τον Σύλλογο ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.
Η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι κοινό χρέος όλων μας.
Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού
Το Δ.Συμβουλιο!»

 

φωτ. πολιτιστικός σύλλογος Θραψανού

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum