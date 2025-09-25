Ηράκλειο: Κλάπηκαν πιθάρια ηλίκιας άνω των 100 ετών από τον Θραψανό!

Μία θλιβερή είδηση γνωστοποίησε το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, καθώς όπως έγινε γνωστό, άγνωτος/οι δράστης/ες έκλεψαν πιθάρια ηλικίας άνω των 100 ετών τα οποία μάλιστα ήταν επίσημα καταγεγραμμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού «με βαθιά θλίψη και αγανάκτηση σας ενημερώνουμε ότι σημειώθηκε κλοπή παραδοσιακών πιθαριών, ηλικίας άνω των 100 ετών, από το κτήριο του Τσαγκαρακη στο οποίο γίνονται εργασίες .

Τα αντικείμενα αυτά, καταγεγραμμένα επίσημα στο Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελούν σπάνια δείγματα της τοπικής μας κληρονομιάς και έχουν ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική αξία.

Η πράξη αυτή δεν αποτελεί μόνο προσβολή προς τον Σύλλογό μας, αλλά και πλήγμα για τη συλλογική μνήμη και την πολιτιστική μας ταυτότητα.

Έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού, και βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα.

Καλούμε κάθε συμπολίτη που ενδεχομένως γνωρίζει ή παρατήρησε οτιδήποτε σχετικό, να επικοινωνήσει άμεσα με τον Σύλλογο ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι κοινό χρέος όλων μας.

Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού

Το Δ.Συμβουλιο!»

φωτ. πολιτιστικός σύλλογος Θραψανού