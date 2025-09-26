Ηράκλειο: Κατέρρευσαν τμήματα μπαλκονιών στο κέντρο (φωτ.)

Δύο πτώσεις κομματιών από μπαλκόνια σημειώθηκαν στην οδό Γιαννίκου στο κέντρο του Ηρακλείου, στην περιοχή του Λάκκου, το πρωί της Παρασκευής (26/09).

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα της τοπικής εφημερίδας Πατρίς, η μία πτώση σημειώθηκε σε ιδιωτικό χώρο, ενώ η άλλη σημειώθηκε στην ίδια οδό, στον αριθμό 43.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον δήμο Ηρακλείου, η δημοτική αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο και σε εξέλιξη βρίσκεται η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

Οι μηχανικοί της Πολεοδομίας αναμένεται να προχωρήσουν στον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του ακινήτου.