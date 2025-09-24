menu
Ηράκλειο: Κατασχέθηκε τεράστια ποσότητα ποτού από παράνομο αποστακτήριο (video)

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δύο νέα «χτυπήματα» της ΑΑΔΕ τις τελευταίες ημέρες αποκάλυψαν τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας φρένο στις οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.
Στην Αργολίδα, κλιμάκια της ΔΟΥ και του Τελωνείου Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν έφοδο σε επιχείρηση που διακινούσε αλκοολούχα ποτά, αντισηπτικά και λοσιόν. Ανάμεσα στα ευρήματα 6.000 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών του ενός λίτρου, 1.862 κενές φιάλες ίδιου μεγέθους,
1.200 πώματα, 4.000 ευρώ σε μετρητά.
Σε κλειδωμένο χώρο εντοπίστηκε επίσης συσκευή που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως άμβυκας για παράνομη απόσταξη.
Αντίστοιχα, στο Ηράκλειο Κρήτης, η Κινητή Ομάδα Ελέγχου (ΚΟΕ) εντόπισε άμβυκα χωρίς άδεια, σε πλήρη λειτουργία και μάλιστα εκτός της επιτρεπόμενης αποστακτικής περιόδου. Κατασχέθηκαν: 150 λίτρα έτοιμου προϊόντος διήμερης απόσταξης, 7,5 τόνοι υγρού προϊόντος έτοιμου προς απόσταξη – ποσότητα που θεωρείται γιγαντιαία για τα ελληνικά δεδομένα.
Οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπερβαίνουν συνολικά τις 110.000 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης παραγωγής και νοθείας αλκοολούχων προϊόντων.

 

