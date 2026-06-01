Ηράκλειο: Καταδίωξη 42χρονου που προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν αστυνομικοί μετά την καταγγελία γυναίκας για απειλή και εξύβριση επιχείρησαν να συλλάβουν έναν 42χρονο άντρα.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Πατρίς» ο 42χρονος επιχειρηματίας στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή.

Πήρε το αυτοκίνητο του και εξαφανίστηκε.

Ακολούθησε καταδίωξη με τον 42χρονο να παραβιάζει φωτεινούς σηματοδότες και στοπ και να προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα. Ούτε αυτό τον σταμάτησε και συνέχισε την τρελή πορεία.

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον αφήσουν προκειμένου να μην κινδυνεύσουν πολίτες.

Άλλωστε η ταυτότητα του είναι γνωστή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για ανάλογα περιστατικά.ξυλοδαρμού