Ηράκλειο: Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε μετακινήσεις

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Μεγάλος όγκος νερού φαίνεται ότι έχει πέσει σε περιοχές όπως η Φοινικιά και οι Μαλάδες του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και στο Παλαιόκαστρο του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια δημιουργώντας προβλήματα όχι μόνο στη μετακίνηση των οχημάτων, αλλά και των πεζών.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, μικρής έκτασης κατολισθήσεις έχουν καταγραφεί στο Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης, στο τμήμα του δρόμου από Μπαλί προς Φόδελε.

” Τα μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης όπως και των Δήμων βρίσκονται ήδη επί ποδός για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, όπου αυτά υπάρχουν. Μέχρι στιγμής ωστόσο πέρα από αυτά μικρής έκτασης προβλήματα, δεν έχουν υπάρξει καταγραφές πλημμυρισμένων οικιών ή οτιδήποτε άλλο” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Συριγωνάκης.