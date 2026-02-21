Ηράκλειο: Ημερίδα για τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης

Ηµερίδα για τα έξι µινωικά ανακτορικά κέντρα της Κρήτης και τη σηµασία τους στη διαµόρφωση των οικουµενικών αξιών του µινωικού πολιτισµού, θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, ώρα έναρξης 13:00, στην αίθουσα «Μ. Καρέλλη», στην οδό Ανδρόγεω, στο Ηράκλειο.

Η ηµερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του Ετήσιου Σεµιναρίου Ξεναγών και διοργανώνεται από το Σωµατείο Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης και την Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης.

Όπως σηµειώνουν οι διοργανωτές αφορµή για την πραγµατοποίηση της ηµερίδας είναι η ένταξη το έτος 2025 των έξι µινωικών ανακτορικών κέντρων (Κνωσός, Φαιστός, Μάλια, Ζάκρος, Ζώµινθος και Κυδωνία) στον Κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO και τη µεγάλη τιµή και αναγνώριση που δέχτηκε η Κρήτη από την παγκόσµια κοινότητα. Στο πλαίσιο της ηµερίδας θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες για τα έξι µινωικά ανακτορικά κέντρα.

Για τον λόγο αυτό η Ι.Λ.Α.Ε.Κ. διοργανώνει εκδροµή από τα Χανιά προς την πόλη του Ηρακλείου τη συγκεκριµένη ηµέρα.

Το κόστος της εκδροµής είναι 30 ευρώ και περιλαµβάνει:

– Μεταφορά από και προς τα Χανιά.

– Ροφήµατα και γλυκά – αλµυρά εδέσµατα κατά τη διάρκεια της ηµερίδας.

Ώρα αναχώρησης:

από Χανιά (από το Ρολόι) στις 9:00.

∆ηλώσεις συµµετοχής στο τηλέφωνο: 697 450 9642 (κα Ευαγγελία Σερδάκη-Χιωτάκη).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

– 13:00 έως 13:50 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Κνωσού

Οµιλητής: Κωστής Χρηστάκης, ∆ρ., Επιµελητής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Κνωσό.

– 14:00 έως 14:50 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Φαιστού

Οµιλητής: Pietro Militello, Καθηγητής Προϊστορικής / Πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο της Κατάνια στη Σικελία, ∆ιευθυντής της Αρχαιολογικής Αποστολής της Φαιστού, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

– 15.00 έως 15.50 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων

Οµιλητής: Bastien Rueff, ∆ρ, ∆ιευθυντής ερευνητικού προγράµµατος στην «Αγορά» των Μαλίων, Γαλλική Σχολή Αθηνών.

– 16:20 έως 17:30 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Ζάκρου

Οµιλητές: Λευτέρης Πλάτων, Καθηγητής Τµήµατος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, ∆ιευθυντής Προγράµµατος ∆ηµοσίευσης Ανακτόρου Ζάκρου.

Βασιλική Ζωγραφάκη, Αναπλ. Προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου

– 17:40 έως 19:00 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Ζωµίνθου

Οµιλήτριες: Περσεφόνη Ξυλούρη, Αρχαιολόγος, Συνεργάτιδα Συστηµατικής Ανασκαφής Ζωµίνθου.

Μαρία Πατεράκη, ∆ρ, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου

– 19:10-20:00 Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Κυδωνίας

Οµιλήτρια: Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, ∆ρ, Επίτιµη Γενική ∆ιευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ∆ιευθύντρια Συστηµατικής Ανασκαφής Μινωικής Κυδωνίας.

Στον χρόνο των οµιλιών περιλαµβάνεται και η συζήτηση, ενώ ανάµεσα στις οµιλίες θα πραγµατοποιούνται διαλείµµατα.