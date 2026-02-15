menu
Ηράκλειο: ΙΧ εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος το οποίο είχε ως συνέπεια να τυλιχθεί στις φλόγες το ΙΧ στην Μεσαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν στις 4:40 σήμερα τα ξημερώματα όταν ένα αυτοκίνητο την ώρα που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Τυμπακίου-Μοιρών άγνωστο πώς, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στο ΙΧ.

Ευτυχώς ο οδηγός είχε προλάβει να βγει από το αυτοκίνητο και ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα με τέσσερις άντρες που μέσα σε λίγη ώρα έσβησαν την φωτιά.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία ενώ το ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς.

