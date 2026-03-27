Ηράκλειο: Η ληστεία αποδείχθηκε… απάτη

Δικογραφία σε βάρος 44χρονου άντρα για ψευδή κατάθεση σχετικά με καταγγελλόμενη ληστεία σε βάρος του σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, σχηματίσθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «σύμφωνα με καταγγελία του 44χρονου πρωινές ώρες της 10.03.2026 ενώ κινούνταν με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, άγνωστοι δράστες με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να τους παραδώσει συσκευασία που περιείχε απροσδιόριστο χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 44χρονος προέβη σε κατάθεση ψευδών στοιχείων σχετικά με τη καταγγελθείσα σε βάρος του ληστεία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερούνταν απαιτούμενης ιατρικής συνταγής και συνελήφθη.

Προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου»