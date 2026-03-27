Ηράκλειο: Η ληστεία αποδείχθηκε… απάτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Δικογραφία σε βάρος 44χρονου άντρα για ψευδή κατάθεση σχετικά με καταγγελλόμενη ληστεία σε βάρος του σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, σχηματίσθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «σύμφωνα με καταγγελία του 44χρονου πρωινές ώρες της 10.03.2026 ενώ κινούνταν με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, άγνωστοι δράστες με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να τους παραδώσει συσκευασία που περιείχε απροσδιόριστο χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 44χρονος προέβη σε κατάθεση ψευδών στοιχείων σχετικά με τη καταγγελθείσα σε βάρος του ληστεία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερούνταν απαιτούμενης ιατρικής συνταγής και συνελήφθη.

Προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

