Ηράκλειο: «Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη κοιτάζει αλλιώς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο.
Η δράση «Η Αναπηρία στη Βιτρίνα», που συνδιοργανώνουν η ΑΜΚΕ akako.gr και ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, απλώνεται σε δεκάδες βιτρίνες εμπορικών καταστημάτων Ηρακλείου & Γαζίου, φέρνοντας την αναπηρία από το περιθώριο στο κέντρο του βλέμματος.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αναπηρικά αμαξίδια ‒προσφερόμενα από εταιρείες, φορείς και πολίτες‒ στέκονται στατικά σε βιτρίνες καταστημάτων, δίπλα σε ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, αντικείμενα της καθημερινότητας.
Δεν είναι διαφήμιση. Είναι μια παύση μέσα στην κανονικότητα. Μία θέαση που ζητά να θυμηθούμε πως η αναπηρία δεν είναι εξαίρεση, αλλά μέρος της κοινής ζωής μας.
Η πόλη, για πρώτη φορά, φιλοξενεί τη διαφορετικότητα εκεί που όλοι περνούν: στο πεζοδρόμιο, στο κέντρο, στην αγορά.
«Η δράση δεν έγινε για να προκαλέσει συγκίνηση, αλλά συνείδηση», τονίζει ο Κωνσταντίνος Συρμός, συνιδρυτής της akako.gr.
Η δράση ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει ως τις 31 Οκτωβρίου, μετά από παράταση λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.
Την υλοποίηση υποστηρίζουν ‒παρέχοντας αμαξίδια‒ οι εταιρείες/φορείς: Hamed SA, Medistore Κεφαλογιάννης, Orthoway Τζαγκαράκης, VitalAid Medical, 3ο Ειδικό Δημοτικό Ηρακλείου, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου (Οίκος Ευγηρίας), Αποστολή Αγάπης, ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου, Υγεία Παττακός, καθώς και πολίτες που δάνεισαν αμαξίδια για να γίνουν μέρος αυτής της συμβολικής κίνησης.
Τα καταστήματα που συμμετέχουν στηρίζουν ενεργά την ιδέα πως η προσβασιμότητα είναι πολιτισμός και πως κάθε βιτρίνα μπορεί να γίνει καθρέφτης της κοινωνίας που θέλουμε.
Συνεργαζόμενα καταστήματα: 2SIS Women’s Clothing, ANNE CLOTHING, BAHAMAS, BeOnMove, Bettina, Cosmos Sport, DOTprints, Happy Home Χαλκιαδάκης, ΚΕΝΤΙΑ, La pupa, Mani.Di Clothing Bar, MEN exclusive, Menelaos Moda, mini magio kidswear, STATUS, Super Mamma’s Market, TAMARIS, Βαμβουκάκης, ΒΑΤΣΙΝΑΣ HOME, Εν λευκώ, Ειρήνη Βενιανάκη, Εργάνη, Υφάσματα Γιέτη.
Συνδιοργάνωση:
ΑΜΚΕ akako.gr × Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου
Φωτογραφικό υλικό: Γιώργης Πακιουφάκης»

