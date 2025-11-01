menu
Ηράκλειο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια

Στην ακόλουθη ανακοίνωση προχώρησε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με το μακελειό που σημειώθηκε στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

*Φωτ. αρχείου

