Ηράκλειο: Φύλαξη στα Ενετικά Τείχη και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας στις πύλες

Πρόσληψη 8 φυλάκων

Με σκοπό την προστασία του ισόπεδου τμήματος των Ενετικών Τειχών από βανδαλισμούς και τη λειτουργία με διευρυμένο ωράριο των πυλών – περασμάτων των Τειχών, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο Δήμος Ηρακλείου προχώρησε στην πρόσληψη οκτώ φυλάκων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου υλοποιείται αξιοποιώντας το πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, με προσλήψεις διάρκειας 12 μηνών και προοπτική ανανέωσης για επιπλέον 12 μήνες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής, η φύλαξη του ισόπεδου τμήματος των Ενετικών Τειχών θα γίνεται με πεζές περιπολίες από τις 08:00 έως τις 20:00 και οι πύλες – περάσματα θα είναι ανοικτές από τις 08:00 έως τις 22:00.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής η προστασία του μνημείου από βανδαλισμούς, όπως επίσης και η ένταξη των Τειχών στην καθημερινότητα της πόλης και των ανθρώπων της. Γι’ αυτό και ο Δήμος Ηρακλείου αξιοποίησε σχετικό πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ενώ παράλληλα προχωράει σε παρεμβάσεις που θα ανοίξουν περάσματα μέσα από τα Τείχη, ώστε να διευκολύνονται (και να ενθαρρύνονται) οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στις πεζές μετακινήσεις τους. Παράλληλα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τις Αντιδημάρχους Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννα Καλονάκη και Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, για το αποτέλεσμα και αυτής της προσπάθειας.

Η έναρξη του προγράμματος γίνεται άμεσα από την Πύλη Ιησού, η οποία συνδέει την Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με την πλ. Κύπρου. Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες πύλες και στρατιωτικές στοές, οι οποίες θα αποτελέσουν περάσματα για κατοίκους και επισκέπτες του Ηρακλείου έπειτα από τις απαραίτητες παρεμβάσεις, με προτεραιότητα στην πύλη Σαμπιονάρα και την πύλη του Αγίου Γεωργίου. Στην επόμενη φάση του προγράμματος βρίσκονται οι τρεις στρατιωτικές στοές παράπλευρα στους προμαχώνες Βηθλεέμ και Παντοκράτορα.

Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία και την εποπτεία των Ενετικών Τειχών, προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, και η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας με κάμερες».