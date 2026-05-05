Ηράκλειο: Φονικό με χαρακτηριστικά “βεντέτας”

Σοκαρισμένη έιναι η τοπική κοινωνία στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση 21χρονου το απόγευμα της Τρίτης, στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα έγκλημα που έχει χαρακτηριστικά “βεντέτας”.



Αμέσως μετά το έγκλημα, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», ο δράστης παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την τηλεόραση Creta, πριν πυροβολήσει το θύμα του ο δράστης, εμβόλισε με το όχημά του το αυτοκίνητο του 21χρονου.

Αμέσως μετά το τροχαίο, το θύμα προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός από το σημείο και επιχείρησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Όμως δεν τα κατάφερε, ήρθε σε επαφή με τον δράστη, ο οποίος φέρεται να τπμ πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4-5 πυροβολισμοί.

Ο δράστης ήταν πατέρας ενός 17χρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου τρία χρόνια στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 21χρονος.

Ο δράστης θεωρούσε ως υπαίτιο του τροχαίου τον 21χρονο, τον οποίο είχε βάλει σκοπό της ζωής του να τον σκοτώσει όπως εκμυστηρευόταν στους οικείους του.

Μάλιστα ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να σκοτώσει τον 21χρονο.