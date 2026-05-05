menu
17.2 C
Chania
Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ηράκλειο: Φονικό με χαρακτηριστικά “βεντέτας”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σοκαρισμένη έιναι η τοπική κοινωνία στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση 21χρονου το απόγευμα της Τρίτης, στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα έγκλημα που έχει χαρακτηριστικά “βεντέτας”.

Αμέσως μετά το έγκλημα, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», ο δράστης παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με την τηλεόραση Creta, πριν πυροβολήσει το θύμα του ο δράστης, εμβόλισε με το όχημά του το αυτοκίνητο του 21χρονου.
Αμέσως μετά το τροχαίο, το θύμα προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός από το σημείο και επιχείρησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Όμως δεν τα κατάφερε, ήρθε σε επαφή με τον δράστη, ο οποίος φέρεται να τπμ πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4-5 πυροβολισμοί.
Ο δράστης ήταν πατέρας ενός 17χρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου τρία χρόνια στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 21χρονος.
Ο δράστης θεωρούσε ως υπαίτιο του τροχαίου τον 21χρονο, τον οποίο είχε βάλει σκοπό της ζωής του να τον σκοτώσει όπως εκμυστηρευόταν στους οικείους του.
Μάλιστα ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να σκοτώσει τον 21χρονο.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum