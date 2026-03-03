menu
Τρίτη, 3 Μαρτίου, 2026
Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης και τρεις απόπειρες -Συνελήφθη 21χρονος

Η εμπεριστατωμένη προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -4- περιπτώσεων απάτης (μία τετελεσμένη και τρεις απόπειρες) στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. « κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως και 20 Φεβρουαρίου 2026 άγνωστοι καλούσαν σε σταθερές και κινητές τηλεφωνικές συνδέσεις σε περιοχές του Ηρακλείου προφασιζόμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού και σε μία περίπτωση έπεισαν δυο ημεδαπούς να τοποθετήσουν σε εξωτερικό χώρο της οικίας τους κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ τα οποία εν συνεχεία απέσπασαν.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί και χθες (02.03.2026) πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν στην οικία 21χρονου ημεδαπού και κατασχέθηκαν:

• Χρηματικό ποσό 840 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
• Ρόπαλο
• Συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Επίσης κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του ως μέσο μεταφοράς για τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Ανωτέρω ημεδαπός συνελήφθη κατηγορούμενος για απάτη και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος 23χρονου και 24χρονου ημεδαπών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου»

 

